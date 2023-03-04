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Сегодня, 12:08

Чемпион кулачной лиги BKFC Белчер вызвал на бой Нганну

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион американской кулачной лиги BKFC в тяжелом веса Алан Белчер хочет защитить титул, встретившись с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Моя первая защита титула в BKFC? Есть ребята, которые вроде как пробивают себе дорогу, но по-настоящему настоящего претендента нет», — сказал Белчер TMZ Sports.

«Если Фрэнсис Нганну перейдет в кулачную лигу и сразится со мной за пояс — это бой мечты, — продолжил он. — Мне бы это понравилось. Думаю, такой бой вполне реально организовать».

В последнем поединке бывший средневес UFC Алан Белчер нокаутировал Энтони Адамса и стал чемпионом BKFC в тяжелой весовой категории.

Франсис Нганну
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