Чемпион лиги пощечин Камоцкий признался, что хочет встретиться с Роналду

Российский боец Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» рассказал, что хотел бы встретиться с футболистом сборной Португалии Криштиану Роналду.

30 января Камоцкий стал чемпионом лиги по пощечинам Power Slap в супертяжелом весе. В финале россиянин победил американца Лэйна Вирнса единогласным решением судей — 50:44, 50:44, 48:46.

«Видел, что Шара Булет виделся с Криштиану Роналду, я тоже хочу увидеться с Криштиану Роналду, но ничего не сказал. Что вышло, то вышло, главное, что забрал пояс», — заявил Камоцкий на пресс-конференции.