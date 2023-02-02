0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:16

Артур Бетербиев: «Махачеву хочу пожелать удачи в бою»

Бетербиев пожелал Махачеву удачи в титульном бою
Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил, что он не следит за MMA, но пожелал чемпиону в легком весе UFC Исламу Махачеву (23-1) удачи в предстоящем поединке с чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-1).

«ММА? Нет, ММА не смотрю. Следующий бой Махачева? Нет, не в курсе. Вы просто если правильно поймете, тяжело, когда у тебя своя какая-то там каша, а тут еще следить параллельно за какими-то другими вещами... Это тяжело. Я, например, не могу так. А Исламу хочу пожелать удачи в бою, во всех боях. Ему и всем нашим бойцам», — сказал Бетербиев «СЭ».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Бокс
Артур Бетербиев
Ислам Махачев
ММА
0
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Говорят, что 168-сантиметровый Волкановски слишком мал для Махачева. На деле он семь раз бил ребят с ростом 180 см
Махачев — Волкановски: дата и время начала, где смотреть прямую трансляцию боя UFC
Хасбулла: «Ислам размажет Волкановски, потому что я сам его дважды побеждал»
Ислам Махачев: «Как Волкановски ударит меня коленом в лицо? Ему придется встать на стул»
Бас Руттен: «Если и есть парень, способный побить Махачева, то это Волкановски»
Майкл Биспинг рассказал, как пройдет бой Махачева и Волкановски
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Федор Емельяненко назвал лучшего тяжеловеса на данный момент

Мокаев подписал новый контракт с UFC: «Увидимся в Лондоне»