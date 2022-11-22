Чемпион ONE бросил вызов Махачеву. Россиянин ответил

Кристиан Ли обратился к Махачеву с предложением провести бой

Чемпион ONE в двух весовых категориях Кристиан Ли обратился к Исламу Махачеву с предложением провести бой.

«Я хотел бы, чтобы этот бой состоялся. Давайте посмотрим. Давайте проведем кросс-промоушен: чемпион мира в легком весе из UFC против чемпиона мира в легком весе из ONE Championship. Посмотрим, кто станет настоящим лучшим легковесом в мире», — сказал Ли в интервью после боя.

«Ха! Тебе лучше сосредоточиться на следующем претенденте, Сайгиде Изагахмаеве, и мы увидим, насколько ты хорош», — ответил Махачев в Твиттере.

На турнире ONE on Prime Video 4 Кристиан Ли победил Кямрана Аббасова техническим нокаутом в четвертом раунде и завоевал титул чемпиона в полусреднем весе. Также он держит пояс в легком дивизионе.