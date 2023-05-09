КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:04

Джамал Хилл: «Выбью из Прохазки все дерьмо»

Джамал Хилл заявил, что его поединок с Иржи Прохазкой может состояться в августе в США
Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион полутяжелого веса Джамал Хилл (12-1) заявил, что его поединок с экс-чемпионом в полутяжелом весе Иржи Прохазкой (29-3) может состояться в августе в Бостоне, США.

«Я слышал, что наш бой готовится на август, — сказал Хилл MMA Junkie. — Надеюсь, скоро мы получим контракты. Но я не хочу ждать до августа, не хочу ждать до лета. Я готов драться сейчас. Я не считаю, что с Прохазкой будет война. Я уверен, что мой уровень навыков намного выше, чем у него. Я чувствую, что он очень физически сильный парень. Он сильный, у него есть природные физические данные, но его навыки не на моем уровне. Я недавно смотрел его бои. Он не тот, каким хотят его видеть болельщики. Не могу дождаться, когда он вернется. Это будет веселый поединок. Я собираюсь выбить из него все дерьмо».

Прохазка в конце 2022-го выбыл из-за тяжелой травмы плеча. Из-за этого он отказался от титула чемпиона.

Хилл победил Гловера Тейшейру (33-9) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

ММА
0
Читайте также
Девушки у корта надели штаны вместо юбок. Скандалы на теннисе в Мадриде
Соболенко вырвала титул у первой ракетки мира. Свентек жалуется на организацию турнира
«РВ» узнала о применении ВС РФ «Искандеров» для ударов по ВСУ
Депутат рады Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев
ВС РФ взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра под Херсоном
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хамзин заявил, что ни на один бой в UFC Ян не вышел здоровым