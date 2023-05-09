Джамал Хилл: «Выбью из Прохазки все дерьмо»

Чемпион полутяжелого веса Джамал Хилл (12-1) заявил, что его поединок с экс-чемпионом в полутяжелом весе Иржи Прохазкой (29-3) может состояться в августе в Бостоне, США.

«Я слышал, что наш бой готовится на август, — сказал Хилл MMA Junkie. — Надеюсь, скоро мы получим контракты. Но я не хочу ждать до августа, не хочу ждать до лета. Я готов драться сейчас. Я не считаю, что с Прохазкой будет война. Я уверен, что мой уровень навыков намного выше, чем у него. Я чувствую, что он очень физически сильный парень. Он сильный, у него есть природные физические данные, но его навыки не на моем уровне. Я недавно смотрел его бои. Он не тот, каким хотят его видеть болельщики. Не могу дождаться, когда он вернется. Это будет веселый поединок. Я собираюсь выбить из него все дерьмо».

Прохазка в конце 2022-го выбыл из-за тяжелой травмы плеча. Из-за этого он отказался от титула чемпиона.

Хилл победил Гловера Тейшейру (33-9) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.