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Сегодня, 13:23

Джонни Эблен: «Я буду болеть за Бейдера. Я не могу болеть за Россию»

Джонни Эблен заявил, что будет переживать за Бейдера в бою с Федором Емельяненко
Давид Хачатрян
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Чемпион среднего дивизиона Bellator Джонни Эблен (12-0) заявил, что будет переживать за Райана Бейдера (30-7) в бою с Федором Емельяненко (40-6).

«Я буду болеть за Бейдера. США против России, — сказал американец Sherdog. — Я не могу болеть за Россию. Я большой фанат Федора, он легенда спорта, но я просто думаю, что Бейдер победит. Он может его нокаутировать. Я ставлю на США».

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Бейдера на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.

Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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