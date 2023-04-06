Алекс Перейра: «Я предложил Чимаеву подраться в полутяжелом весе, но он слился»

Чемпион среднего дивизиона UFC Алекс Перейра (7-1) заявил, что рассматривает в качестве следующих соперников Роберта Уиттакера (24-6) и Пауло Косту (14-2), а не Хамзата Чимаева (12-0).

«Очевидно, что сейчас я сфокусирован на Адесанье, но я не против поговорить об Уиттакере или Пауло Косте. Я знаю, что они хотят драться со мной. Эти парни никогда не проявляли неуважения ко мне. Другие ребята кажутся немного потерянными и слишком много болтают.

Сразу после моего последнего боя Чимаев сказал, что готов драться со мной в моей весовой категории. Он понимал, что после боя я травмирован и мне потребуется время, чтобы сделать вес. Тогда я предложил ему подраться в полутяжелом весе, и он слился.

Если честно, все зависит от UFC. Если они решат, что я должен драться с Уиттакером или Костой, я готов выполнить свою работу, но я ничего не хочу слышать о Чимаеве».

Перейра и Исраэль Адесанья (23-2) подерутся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.