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Сегодня, 11:03

Алекс Перейра: «Я предложил Чимаеву подраться в полутяжелом весе, но он слился»

Давид Хачатрян
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Чемпион среднего дивизиона UFC Алекс Перейра (7-1) заявил, что рассматривает в качестве следующих соперников Роберта Уиттакера (24-6) и Пауло Косту (14-2), а не Хамзата Чимаева (12-0).

«Очевидно, что сейчас я сфокусирован на Адесанье, но я не против поговорить об Уиттакере или Пауло Косте. Я знаю, что они хотят драться со мной. Эти парни никогда не проявляли неуважения ко мне. Другие ребята кажутся немного потерянными и слишком много болтают.
Сразу после моего последнего боя Чимаев сказал, что готов драться со мной в моей весовой категории. Он понимал, что после боя я травмирован и мне потребуется время, чтобы сделать вес. Тогда я предложил ему подраться в полутяжелом весе, и он слился.
Если честно, все зависит от UFC. Если они решат, что я должен драться с Уиттакером или Костой, я готов выполнить свою работу, но я ничего не хочу слышать о Чимаеве».

Перейра и Исраэль Адесанья (23-2) подерутся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.

Алекс Перейра
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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