Алджамейн Стерлинг назвал величайшего бойца в истории легчайшего веса

Действующий чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (22-3) считает, что величайшим бойцом его дивизиона является Доминик Круз (24-4).

«По моему мнению, величайший боец легчайшего веса — это Доминик Круз. Достаточно взглянуть на его статистику как чемпиона. Но как только я реализую свои планы, люди будут спорить, кто из нас величайший», — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале.

Круз долгое время был чемпионом WEC и UFC. За свою карьеру он победил таких бойцов, как Деметриус Джонсон (24-4), Юрайя Фейбер (35-11) и Ти Джей Диллашоу (17-5).