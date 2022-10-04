Сехудо назвал лучшего полулегковеса мира. И это не боец UFC

Чемпион Bellator в полулегком весе Патрисио Фрейре (33-5) является лучшим полулегковесом мира, считает бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2).

«Патрисио может и бить, и бороться. Он настоящий боец ММА, — отметил Сехудо в интервью The Triple C & Schmo Show. — Люди должны его уважать, несмотря на то что он не выступает в UFC. Он расправился с таким парнем, как Майкл Чендлер, всего за полторы минуты. С Чендлером, который является топом в легком весе. Это безумие. Разве Макс Холлоуэй или Александр Волкановски смогли бы так победить Чендлера?»

Фрейре в прошлом бою нанес первое поражение Эй Джею Макки (18-0), победив единогласным решением судей. Бой состоялся 15 апреля на Bellator 177 в Сан-Хосе, США.