Алджамейн Стерлинг выбыл из-за травмы. О'Мэлли настаивает на бое с Сехудо

Алджамейн Стерлинг из-за травмы не будет драться в начале года

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (22-3) подтвердил, что он не подерется в начале этого года с бывшим двойным чемпионом UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2), потому что получил травму бицепса.

«Мне нужно восстановить бицепс, чтобы быть готовым на все 100 процентов. Я не недооцениваю Генри Сехудо, поэтому должен убедиться, что нахожусь в форме, — сказал Стерлинг в подкасте Weekly Scraps. — Да, я могу бегать, делать спринты, но мне нужно убедиться, что мне хватит выносливости продержаться все 25 минут боя».

В ответ на это первый номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) написал в Twitter: «Алджо дерется с Генри или как? Не понимаю. Он сказал, что у него порван бицепс. Если это так, то позвольте мне побить Генри».

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде. В 2022-м он объявил о своем возвращении.

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-4). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.