Ислам Махачев: «Легкий дивизион Волкановски не по зубам»

Чемпион UFC в легком дивизионе Ислам Махачев (23-1) готов провести защиту титула против чемпиона в полулегком весе, первого номера рейтинга бойцов вне зависимости от категории Александра Волкановски (25-1).

«Я пригласил его [Волкановски] в клетку. Я готов оспорить с ним пояс, — сказал Махачев UFC Russia. — Но это не его уровень. Это [в легком весе] другие, большие бойцы, не такие низкие и короткие, как он. Так что я думаю наш дивизион ему не по зубам».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.