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Сегодня, 19:45

Махачев — о Бетербиеве: «Знакомые рассказывали, что в Махачкале груши рвались от его ударов»

Махачев поделился впечатлениями от боя Бетербиева с Ярдом
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поделился впечатлениями от боя Артура Бетербиева с Энтони Ярдом.

«Посмотрел [бой] в записи. Знал, что Артур будет переть до конца, — сказал Махачев в интервью Rsport. — Ожидал, что ущерб от ударов Бетербиева начнет сказываться в поздних раундах и противостояние будет под его контролем. Наслышан, какая мощь в ударах. Когда он в Махачкале тренировался, ребята рассказывали, что боксерские груши рвались. Встреча с Дмитрием Биволом? Не знаю... Непонятно, в какую сторону движется бокс. Всем этот бой интересен, он очень актуален. Мы знаем, что Артур возрастной боец — если не сейчас, то через год-два не вижу смысла. Даже последний соперник... Можно было вместо него сделать поединок с Биволом».

28 января Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда в 8-м раунде на турнире в Лондоне и защитил титулы IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе.

Артур Бетербиев
Ислам Махачев
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