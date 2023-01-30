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Сегодня, 19:30

Махачев — о габаритах Волкановски: «Я дрался с парнем из Армении, он был одного телосложения с ним»

Махачев поделился ожиданиями от боя против Волкановски
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в интервью Rsport поделился ожиданиями от боя против Александр Волкановски.

— Хабиб в одном из недавних интервью говорил, что тебя отделяет от завершения карьеры 5-6 защит. А какой ты ставишь себе рубеж?

— Нет такого. Пока пруха есть — буду переть! Как только почувствую, что не идет, не то состояние — оставлю спорт. Пока же чувствую, что у меня все получается, с каждой подготовкой показываю себя все лучше и лучше. Буду идти до конца.

— Все твердят о твоем преимуществе в партере и вашей разнице в росте. Она и правда удивительная — Волкановски ниже на 10 сантиметров. Доводилось ли тебе драться с такими невысокими оппонентами?

— Думаю, да. Я дрался с парнем из Армении, когда выступал в ProFC. Он был одного телосложения с Волкановски.

— Минусы меньших габаритов всем очевидны. Расскажи, как профи, какие у невысокого Алекса могут быть преимущества? Например, тренер Волкановски уверен, что из-за коротких ног и более низкого центра тяжести его будет очень сложно схватить для перевода

— Да нет, это так не работает. Мы видели наглядные примеры таких боев. У меня преимущество в дистанции. На сокращении же, короткой дистанции — территория Волкановски. А так, быть выше и крупнее всегда хорошо.

Поединок Махачева и Волкановски пройдет 12 февраля на UFC 284 в австралийском Перте.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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