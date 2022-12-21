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Сегодня, 11:55

Волкановски: «Бой с Махачевым — это большой вызов»

Волкановски прокомментировал предстоящий бой с Махачевым
Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) поделился ожиданиями от 2023 года, добавив, что он уверен в победе над чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым (23-1).

«Ислам силен, он будет готов. Но я гарантирую, что и я буду готов, — сказал Волкановски на своем YouTube-канале. — Я буду в форме и сильнее, чем когда-либо. Я уже чувствую, как выхожу на пик формы. У меня больше мышц, больше сил.

Бой с Исламом — это большой вызов. С большими вызовами приходят большие возможности. 2023 год станет самым важным годом в моей карьере. Это определяющий год для моего наследия. Мы победим Ислама».

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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