Александр Волкановски: «Петр Ян победил О'Мэлли»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) сообщил, что он не согласен с решением судей в бою Петра Яна (16-4) и Шона О`Мэлли (16-1). Об этом он сказал «СЭ».

— Что ты думаешь о судейском решении в бою Яна и О'Мэлли?

— Это был близкий бой, в котором, как мне кажется, победил Петр Ян. Близкий третий раунд, конец которого забрал Петр Ян тейкдауном и парочкой хороших ударов. Я был удивлен решением судей. Бой очень близкий.

— Кто лучший боксер в легчайшем весе: Петр Ян или О'Мэлли?

— Руки Петра Яна хорошо отточены, он разносторонне развитый боец. Но у Шона тоже хорошие руки. Они оба хорошо проявили себя, но я больше склоняюсь к Петру Яну. Да и он мой кореш, я должен за него стоять.

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).