Волкановски: «Махачев меня недооценивает. Он ментально ломается»

Чемпион UFC в полулегком весе австралиец Алекс Волкановски ответил новоиспеченному чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву.

Ранее россиянин в интервью после победы над Оливейрой назвал Волкановски коротышкой.

«Это забавно, [что он называет меня коротышкой], и я чувствую, что он недооценивает меня в том смысле, что я просто полулегковес, маленький полулегковес, — сказал Волкановски в интервью Submission Radio. — Как я смогу справиться с его силой? Вы понимаете, что я имею в виду? Вот как он смотрит на это. Будет шоком, когда мы встретимся лицом к лицу... Когда мы будем в этом октагоне всю неделю, он может смотреть на меня, думая, что я маленький, и все в таком духе».

«Но как только я оказываюсь перед ним, ему неудобно стоять на ногах, и это заставит его отчаянно хотеть провести тейкдаун, потому что ему будет неудобно [драться в стойке]. Затем, когда он попытается повалить меня меня, он поймает мысль: «О, черт». «Этот человек не так слаб, как я думал», и дальше изо всех сил будет пытаться перевести меня. Но хоть даже он переведет меня, я снова начнут вставать... Ментально он уже ломается. Эта штука доберется до него, потому что это это не то, чего он ожидает».

В минувшие выходные на UFC 280 в Абу-Даби Махачев досрочно выиграл у Чарльза Оливейры и завоевал вакантный титул чемпиона легкого веса.