Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс назвал условие для боя с Конором Макгрегором

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (20-3) заявил, что готов провести против бывшего двойного чемпиона в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) бой, если он одержит одну победу в полусреднем весе.

«Провел бы я с ним бой? Да, 100 процентов. Если Конор вернется в полусредний вес и одержит победу, я буду рад с ним встретиться. Это был бы грандиозный бой для Европы, грандиозный бой для всех. Пусть он вернется, одержит хорошую победу в полусреднем весе, и тогда мы сможем поговорить», — сказал Эдвардс talkSPORT.

Эдвардс проведет матч-реванш с Камару Усманом (20-2) 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (29-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.