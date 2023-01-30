Леон Эдвардс: «Уверен, что нокаутирую Усмана»

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (20-3) считает, что он по всем параметрам лучше экс-чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана (20-2).

«В этот раз все будет по-другому, — сказал Эдвардс BT Sport. — Я никогда не проигрывал в Великобритании ни по любителям, ни в профи. Я никогда не проигрывал на турнире UFC в Лондоне. Так что я в себе уверен. Я уверен, что смогу его нокаутировать. Я уверен, что смогу его повалить. Я уверен, что, когда он окажется внизу, а я — сверху, то я буду намного лучше. Я просто не могу себе представить, как он может меня победить.

Я побил лучшего бойца вне зависимости от категории в свой худший вечер. Это было одно из моих худших выступлений за всю карьеру. То, что мне удалось сохранить спокойствие и победить нокаутом в заключительном раунде, многое говорит о моем характере. Это говорит о моем высоком бойцовском интеллекте, о том, что я знаю, когда нужно нанести удар.

Я думаю, что это будет хороший для меня вечер. Я понимаю, что он жесткий, что он хорош — с моей стороны нет никакой недооценки. Но я действительно верю, что я лучше, и я не могу себе представить, как в Лондоне он может меня победить".

Эдвардс проведет матч-реванш с Камару Усманом (20-2) 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.