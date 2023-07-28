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Сегодня, 12:32

Адесанья: «Перейра нокаутирует Блаховича, потому что бьет сильнее»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от противостояния между Яном Блаховичем и Алексом Перейрой.

«Я думаю, Алекс бьет сильнее, — сказал Адесанья на видео, опубликованном на своем ютуб-канале. — Все дело в том, как он наносит удары, в технике, ведь он бьет с места. Он не бежит, и он не бросает руки при передвижении. Он зажимает тебя у сетки и наносит удары. Будет стоять и осыпать ударами в нужный момент. Вот как он может ударить сильнее. Ян определенно может ударить, но если Ян переведет в партер, я думаю, он просто будет контролировать его на земле в течение трех раундов. Мой окончательный прогноз: Алекс победит нокаутом».

Блахович и Перейра сразятся на турнире UFC 291, который пройдет в ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
Ян Блахович
UFC
ММА
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