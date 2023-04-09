Исраэль Адесанья рассказал, почему трилогии с Перейрой не будет

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) заявил, что Алекс Перейра (7-2) сперва должен подраться с топ-бойцами дивизиона, прежде чем вновь претендовать на бой за титул.

«Я прочертил Перейре быструю дорожку до титула, — сказал Адесанья на пресс-конференции UFC. — С кем он дрался? Когда он победил Стрикленда, я такой: «Окей», но он не сталкивался с серьезным вызовом. Почему я получил незамедлительный реванш? Да потому что я побил Гастелума, дважды Уиттакера, Ромеро, Косту, Веттори, Каннонира. Я побил шесть топ-бойцов дивизиона. Пусть теперь он докажет, что заслуживает боя за титул. Но, по правде говоря, я считаю, что он перейдет в полутяжелый вес. Как бы то ни было, удачи ему».

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.