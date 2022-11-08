Адесанья: «Когда африканцы по-настоящему возьмутся за ММА, все остальные нации уйдут на второй план»

Чемпион UFC в среднем весе Израэль Адесанья уверен, что африканские бойцы будут всецело доминировать в ММА, если возьмутся за этот спорт серьезно.

«Люди думают, что Африка — это какая-то там страна, что-то такое, — сказал боец на The Pivot Podcast. — Нет, Африка — это огромный континент с множеством стран. Мы вдохновляем всех этих людей, теперь они видят, что футбол — это не единственный путь в профессиональный спорт. Мы, африканцы, знаем, кто мы, знаем, кто были наши предки. Когда эти ребята видят нас на больших экранах, я знаю, что они загораются. Мне постоянно пишут сообщения, как я, Камару и Франсис вдохновляем этих людей.

И я абсолютно уверен, что... вот в ММА всегда были нации, которые доминировали. На каком-то этапе это были американцы, потом бразильцы, сейчас пошла волна дагестанцев. Но я отвечаю вам, я говорю это последние два года — когда нигерийцы, африканцы вцепятся в этот спорт по-настоящему, это будет конец [для всех остальных]. Это как когда 50 Cent дропнул «In da Club», на несколько лет остальные [ушли на второй план]. Я на полном серьезе говорю, когда мы в это включимся по-настоящему, всем другим останется только сидеть на своих местах [и смотреть]. Мы просто очень хороши в этом [спорте]".

12 ноября Адесанья подерется с Алексом Перейрой на UFC 281 в Нью-Йорке.