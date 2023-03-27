Джон Джонс опубликовал серию загадочных постов: «Не убивай меня»

Экс-чемпион в полутяжелом весе и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) опубликовал в Twitter серию постов в течение семи минут с загадочным содержанием.

Так, он написал: «Не убивай меня», а через минуту: «Не убивай и ты». Затем он написал: «Приятный разговор», «Стереть этот год?» и, наконец: «Твиттер говорит». Через несколько часов все посты были удалены, сообщает Daily Mail.

Twitter Джона Джонса. Фото Соцсети

Непостоянный и бессмысленный характер твитов Джонса заставил фанатов забеспокоиться о безопасности бойца. Некоторые подумали, что Джонс вновь начал употреблять алкоголь или запрещенные вещества. В прошлом у Джонса был положительный результат на кокаин во время тестов на наркотики.

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.