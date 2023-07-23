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Сегодня, 08:46

Джонс ответил на вызов Аспиналла: «Звучит неплохо»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) ответил на вызов англичанина Тома Аспиналла (13-3), который после победы над Марчином Тыбурой (24-8) пообещал его побить.

«Звучит неплохо, лол», — написал Джонс в Twitter.

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Аспиналл победил Тыбуру техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 июля на UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.

Джон Джонс
Том Аспиналл
UFC
ММА
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