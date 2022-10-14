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Сегодня, 12:23

Нганну: «Думаю, следующая защита титула у меня будет с Хасбуллой»

Чемпион UFC в тяжелом весе Нганну заявил, что проведет следующую защиту с блогером Хасбиком
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Нганну и Хасбик.
Фото Соцсети

Чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нганну отреагировал на заявление российского блогера Хасбуллы Магомедова о контракте с лигой.

Ранее стало известно, что Хасбик (Хасбулла Магомедов) подписал контракт с UFC.

«Думаю, следующая защита титула у меня будет с Хасбуллой», — написал Нганну в Twitter.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 270 в ночь на 23 января в США, Нганну единогласным решением судей выиграл у Сирила Гана. На счету Нганну 17 побед и 3 поражения.

Франсис Нганну
UFC
ММА
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