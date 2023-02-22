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Сегодня, 13:39

Алджамейн Стерлинг рассказал, за счет чего он победит Сехудо

Давид Хачатрян
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Чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (22-3) заявил, что бывший двойной чемпион в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) не на его уровне.

«Я ни в коем случае не недооцениваю Генри, но этот парень просто не на моем уровне, — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале. — Знаю, что он хорош в грепплинге, в клинче и в подобного рода делах. Но я думаю, что мои габариты станут для него проблемой. Я считаю его стойким и выносливым, он показал это в поединке против Марлона Мораеса. Однако у меня гораздо больше возможностей, чтобы победить. И именно это станет ключевым фактором в нашем поединке».

Стерлинг и Сехудо подерутся 6 мая на UFC 288.

Алджамейн Стерлинг
Генри Сехудо
UFC
ММА
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