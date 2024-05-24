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Сегодня, 18:00

Чемпионат России по ММА пройдет в Нижнем Новгороде

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С 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде состоится главный турнир 2024 года в России по смешанным единоборствам.

Участие в предстоящих соревнованиях примут такие известные спортсмены, как Джамалутдин Гусейнов, являющийся победителем первенства мира по ММА, чемпион России и мира в смешанных единоборствах Ислам Багомедов, а также Абдул-Малик Сириев — обладатель Кубка и победитель первенства страны по ММА.

Кроме того, в турнире проведут свои поединки Дмитрий Панков, Албасто Саидбек, Апти Дзейтов, Айдемир Гусейнов и Гамзат Сиражудинов.

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