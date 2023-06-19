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Сегодня, 09:18

Чемпионка России по ММА нокаутировала напавшего на нее мужчину во Владикавказе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Двукратная чемпионка России по ММА Алана Караева рассказала, как однажды отбилась от мужчины, который напал на нее во Владикавказе.

По словам спортсменки, конфликт возник из-за того, что незнакомцу, который был в состоянии алкогольного опьянения, не понравились татуировки девушки. В результате Караева нокаутировала мужчину.

«Я испугалась. У меня сработала защитная реакция и я ударила его в ответ. Попала ему по челюсти. Он упал мне на ногу в бессознательном состоянии. У меня хрустнуло колено, почувствовала резкую боль. Но я нашла в себе силы убежать, чтобы попросить помощи у стоящих неподалеку парней», — приводит Telegram-канал «Сапа 15» слова Караевой.

После инцидента спортсменка написала заявление в полицию, но брат Караевой нашел мужчину раньше правоохранительных органов и организовал сторонам повторную встречу.

«Во время разговора он сказал, что не ожидал получить ответного удара. Говорит, что не на ту напал. То есть, если бы это была беззащитная девочка, он бы продолжил свои действия», — добавила Караева.

Во время повторной встречи мужчина извинился перед Караевой, а девушка забрала заявление из полиции.

Источник: https://t.me/sapa_15/864
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