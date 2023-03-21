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Сегодня, 21:01

Грассо о реванше с Шевченко: «Хочу бой в Мексике — это будет шахматная партия»

Руслан Минаев
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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Алекса Грассо прокомментировала потенциальный реванш с Валентиной Шевченко.

«Она [Шевченко] попросила организовать реванш, и я не против подраться с ней еще раз. Она перфекционистка и любит соперничество, как и я. Представьте себе второй бой.

Мне очень интересно, что она будет делать в реванше, какие изменения внесет в план на бой и какие приемы попробует выполнить. Наш поединок будет похож на шахматную партию. Я бы очень хотела, чтобы он состоялся в Мексике», — цитирует мексиканку MMAFighting.

Грассо победила Шевченко (16-3) удушающим приемом в четвертом раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Валентина Шевченко
UFC
ММА
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