Валентина Шевченко назвала двух вероятных соперниц

Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-3) считает, что Алекса Грассо (15-3) и Манон Фьоро (10-1) заслуживают титульного боя.

«Я рассматриваю два имени: Алексу Грассо и Манон Фьоро, — сказала Шевченко в интервью MMA Junkie. — Это два претендента, которые реально хороши и готовы к титульному бою. Я соглашусь драться с любой из них.

Бой с Нуньес? Мне интересен этот бой, и я к нему готова. Посмотрим, как все сложится. Любые супербои — это хорошо. Вейли Жанг? Этот бой также может состояться. Я видела ее последние бои. Она стала сильнее, но в бою со мной это ей не поможет".

Шевченко в прошлом поединке победила Тайлу Сантос (19-2) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

Аманда Нуньес (22-5) в реванше с Джулианной Пеньей (11-5) победила единогласным решением судей (50-43, 50-44, 50-45). Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.

Жанг одолела Карлу Эспарзу (19-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.