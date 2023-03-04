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Сегодня, 21:57

Валентина Шевченко — о школе: «11 лет занимаешься непонятно чем вместо того, чтобы посвятить себя правильному делу»

Валентина Шевченко раскритиковала общеобразовательную школу
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко в ходе викторины с UFC Russia раскритиковала общеобразовательную школу.

— Место, в котором тебе было некомфортно и почему?

— Блин, школа, наверное (смеется). Вообще некомфортно было. В принципе все было классно, учителя были хорошие, друзья были хорошие, но как бы в целом... То, что ты 11 лет должен заниматься непонятно чем, в то время когда перед тобой столько лет, и ты можешь посвятить себя освоению какого-то правильного дела или какой-то профессии. А ты тратишь все это время на все понемножку, а в итоге ничего. И это 11-12 лет проходит и ты такой после этого начинаешь задумываться: «А кем я в этой жизни хочу быть?» Хотя ты это мог подумать еще 7 лет назад.

В ночь на 5 марта Шевченко подерется в титульном бою против Алексы Грассо на UFC 285 в Лас-Вегасе.

Валентина Шевченко
UFC
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