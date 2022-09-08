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8 сентября, 10:40

Чендлер и Порье проведут бой в ноябре на UFC 281

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Американские легковесы UFC Майкл Чендлер и Дастин Порье проведут бой на турнире UFC 281, который состоится в ночь на 13 ноября в Нью-Йорке. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото в соцсетях.

На счету Чендлера 23 победы и 7 поражений. В последнем поединке он наглухо нокаутировал бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсона.

В активе Порье 28 побед и 7 поражений. В мае в главном событии UFC 274 Порье удушающим приемом в третьем раунде уступил Чарльзу Оливейре.

Дастин Порье
Майкл Чендлер
UFC
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