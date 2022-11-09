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Сегодня, 13:51

Чендлер рассказал, как именно победит Дастина Порье

Давид Хачатрян
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36-летний топовый легковес UFC Майкл Чендлер (23-7) признался, что он с самого старта поединка с Дастином Порье (28-7) понесется в атаку.

«Дастин Порье — это не боец, над которым надо ломать голову, чтобы понять, как его победить, — отметил Чендлер в интервью Yahoo Sports. — Я не говорю, что он легкий соперник, потому что у него отличные базовые навыки. Он хорош в стойке, хорош в защите от тейкдауна. У него много знаний и большой опыт. Но я намерен выйти в октагон и с первых секунд взвинтить темп. Надеюсь, у меня получится выбить его из колеи. Я думаю, что выиграю досрочно».

Порье и Чендлер встретятся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Дастин Порье
Майкл Чендлер
UFC
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