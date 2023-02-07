0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:43

Майкл Чендлер: «В октагоне с Конором будет настоящий ад, я нажму на педаль газа»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Легковес UFC Майкл Чендлер (23-8) уверен, что на его предстоящий поединок с экс-чемпионом в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6) купят как минимум два миллиона платных трансляций.

«Если говорить о продажах, то я думаю, что мы сделаем два миллиона [продаж]. Я думаю, что это очень достижимо, — сказал Чендлер в эфире The MMA Hour. — Мне трудно себя хвалить, но я считаю, что я создал такой уровень интриги, что когда я появлюсь в ночь боя и дверь клетки закроется, разверзнется настоящий ад, и я нажму на газ. Я не видел педали тормоза с тех пор, как подписал контракт с организацией. Честно говоря, с тех пор, как я начал драться».

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на реалити-шоу UFC The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
0
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ислам Махачев: «Хочу нокаутировать Алекса Волкановски»

Джон Маккарти: «Чендлер не победит Макгрегора»