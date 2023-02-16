Чендлер: «Дана Уайт говорит, что мой бой с Макгрегором будет в легком весе, но сейчас я даже не близок к легковесу»

Легковес UFC Майкл Чендлер (23-8) заявил, что ему было бы комфортнее драться с бывшим двойным чемпионом в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6) в рамках полусреднего веса.

«Я читал, что Дана говорил, что наш бой пройдет в легком весе. Но я сейчас даже не близок к легкому. Я не люблю говорить о том, сколько веса я сбрасываю, готовясь к поединкам, — сказал Чендлер в соцсетях. — Я бы с удовольствием подрался в полусреднем, и я думаю, что Конор тоже хочет драться в полусреднем. Так что полусредний дивизион — это то, что нужно. Но опять же не я решаю, в какой весовой пройдет бой. Конечно, у меня есть свои пожелания и предпочтения, но посмотрим, как все сложится».

Чендлер и Макгрегор станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.