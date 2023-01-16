Кертис Блейдс: «Скорее всего, я подерусь с Павловичем»

Четвертый номер рейтинга тяжеловесов UFC Кертис Блейдс (17-3) надеется получить бой за титул, одержав еще одну победу.

«Да, я видел новости. Ган получил еще один титульный шанс против Джонса, — написал Блейдс в соцсетях. — Скорее всего, я подерусь с Павловичем, который только что победил Туивасу. Меня это устраивает. Я понимаю, почему Ган получил еще один титульный шанс. UFC всегда будет отдавать предпочтение тем бойцам, которые собирают больше людей у экранов. Надеюсь, мне потребуется еще одна победа, чтобы получить бой за титул».

Блейдс идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Тома Аспиналла (12-3) техническим нокаутом в первом раунде. Турнир состоялся 23 июля 2022-го в Лондоне, Великобритания.