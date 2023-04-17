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Сегодня, 09:37

Дариуш назвал главного претендента на бой с Махачевым

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (24-4) заявил, что руководство дало ему понять, что второй номер рейтинга Дастин Порье (29-7) — главный претендент на титул в легком весе.

«Я хотел подраться с Дастином Порье. Я вызывал его, а когда он побил Майкла Чендлера, он просто сказал, что не заинтересован в поединке со мной, — отметил Дариуш в интервью The Schmo. — Плевать. Я ведь не могу людей заставить драться со мной, не могу бегать по пятам и умолять подраться.

Причина, по которой Дастин якобы считается претендентом номер один, в том, что Чарльз проиграл последний бой. Так что если я побью Чарльза, я наверняка стану главным претендентом на пояс, и никто не сможет отрицать это. Хочу ли я подраться с Дастином Порье? Конечно, бро. Я не отказываюсь от боев, потому что это моя работа — драться с лучшими в мире».

Чарльз Оливейра (33-9) и Дариуш должны были подраться 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, однако бразилец получил травму плеча. Поединок должен состояться 10 июня на UFC 289.

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
ММА
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