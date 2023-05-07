Белал Мухаммад: «Леон, Колби, я иду за вами обоими»

Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад прокомментировал победу над Гилбертом Бернсом на UFC 288.

«Если вы дадите мне восемь недель, я побью Джона Джонса. Дадите три недели, я побью кого угодно из остальных. Все было по плану Бога, Бог позволил мне набрать правильную форму в правильное время, чтобы сделать этот выбор. Я доверю мой выбор Богу, и делаю все остальное. Привяжи верблюда, [и только тогда уповай на Аллаха] и делай свою работу.

Его левая рука? Я видел, что она [травмирована], он ей стряхивал. У него страшный левый хук, но он геймер, мы видели в бою с Хамзатом, что когда ему больно, потрясен, он очень опасен, поэтому мы не форсировали в такие моменты. Что дальше? Моя первая мысль — Нью-Джерси — вы отстой. Моя вторая мысль — Леон — Колби, я иду за вами обоими", — сказал боец.

Мухаммад следующий бой должен провести против победителя титульного боя между чемпионом Леоном Эдвардсом (21-3) и Колби Ковингтоном (17-3), сообщил Дана Уайт на пресс-конференции.