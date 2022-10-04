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Сегодня, 10:03

Фигередо и Морено подерутся 21 января 2023 года на UFC 283 в Бразилии

Давид Хачатрян

Четвертый поединок между действующим чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвесоном Фигередо (21-2) и временным чемпионом Брэндоном Морено (20-6) состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Об этом сообщил Фигередо в Twitter.

«UFC Рио! На моей родине Бразилии!!! У чемпиона есть имя: Дейвесон «Бог Войны» Фигередо», — написал чемпион в Twitter.

По данным журналиста Родриго Дель Кампо Гонсалеса, поединок за чемпионский пояс в наилегчайшем весе будет со-главным событием вечера.

Фигередо и Морено дрались трижды. В первом бою была зафиксирована ничья, во втором бою победу сабмишном в третьем раунде одержал Морено, а в третьем поединке бразилец победил единогласным решением судей.

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