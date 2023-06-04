Четыре бойца получили бонусы по итогам UFC Vegas 74

Алекс Касерес (21-13) и Дэниель Пинеда (28-15) получили денежный бонус в размере 50 тысяч долларов за «Бой вечера» по итогам турнира UFC Vegas 74. Бойцы выступали в со-главном событии вечера, победу в котором одержал Касерес единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Также бонус за «Выступление вечера» получил ветеран Джим Миллер (36-17), который нокаутировал Джесси Батлера (12-5) в первом раунде, а также Мухаммад Наимов (9-2), который нокаутировал Джейми Малларки (16-6) во втором раунде.

Турнир UFC Vegas 74 состоялся в ночь на 4 июня в Лас-Вегасе, США.