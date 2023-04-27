Чейл Соннен признался, что когда у него не было денег, он тренировался на парковке

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен рассказал, что раньше ему приходилось изучать новые приемы из журналов по MMA.

«Мы с моим приятелем Джастином каждые день ходили в магазин 7-Eleven в Туалатине, штат Орегон, потому что там были новые выпуски журнала Black Belt Magazine. Где-то в середине журнала было около трех страниц, посвященных различным приемам. Мы читали, а потом шли на парковку и отрабатывали приемы», — приводит слова Соннена EssentiallySports.

Соннен завершил карьеру в 2019 году, проиграв Лиото Мачиде (26-12) техническим нокаутом во втором раунде на Bellator 222 в Нью-Йорке, США.