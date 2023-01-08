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Чейл Соннен: «Не думаю, что Хабиб ушел из ММА. Это все кликбейт»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший боец UFC, ныне аналитик и комментатор Чейл Соннен прокомментировал новость о том, что россиянин Хабиб Нурмагомедов окончательно покинул индустрию ММА.

«Я не думаю, что Хабиб ушел из ММА, — сказал Соннен на видео, опубликованном на своем ютуб-канале. — Я думаю, что здесь имеет место быть неправильное толкование. Думаю, это все кликбейт. Если Хабиб отойдет в сторону, если он оставит тренерскую деятельность или оставит зал, то в AKA будет много работы для Хавьера Мендеса, например, или для Даниэля Кормье. Хабиб должен был вернуться домой, в Дагестан, и просто остаться в этом регионе, со своей семьей, провести там еще немного времени».

«А действительно ли это интерпретация Хабиба? Вот в чем вопрос, и вот почему это стало громкой новостью. Если это действительно так, то Хабиб выполнит свое обещание. В нашем спорте мало кто из ныне живых мужчин готов выполнить свое обещание больше, чем Хабиб».

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Всего на счету бывшего чемпиона UFC в легком весе 29 побед и 0 поражений.

Хабиб Нурмагомедов
Чейл Соннен
UFC
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