Чейл Соннен раскритиковал бой Джонса и Гана: «Это самый бессмысленный бой в истории»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что в тяжелом дивизионе UFC наступил кризис.

«Я не даже не помню, был ли в UFC более бессмысленный бой [за титул] в тяжелом весе, — сказал Соннен на шоу The MMA Hour. — Долгое время UFC мучились с чемпионом, который даже не хотел там выступать. Он [Франсис Нганну] хотел перейти в бокс. Он выиграл пояс, и UFC должны с ним работать.

Теперь за титул дерется парень, у которого рекорд в последних двух боях 1-1, а также парень, который не дрался три года и никогда не выступал в тяжелом весе. К слову, ростер тяжелого дивизиона очень скудный. В UFC был самый молодой чемпион в истории, который сейчас является самым старым претендентом номер один. Такова реальность".

Джон Джонс (26-1) подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.