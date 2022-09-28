Чейл Соннен рассказал, сколько может заработать Нганну за бой с Фьюри

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что действующий чемпион UFC Франсис Нганну (17-3) может заработать за бой с боксером Тайсоном Фьюри (32-0) около 15 миллионов долларов.

«Мне кажется, что Франсис мог заработать около 15 миллионов долларов за бой с Тайсоном Фьюри, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Чтобы заработать эти деньги в UFC, ему нужно провести четыре боя. Он может сказать: «Я не хочу проводить четыре боя за 15 миллионов долларов, если могу провести один бой за 15 миллионов долларов».

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270. 36-летний камерунец восстанавливается после операции на колене.