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Сегодня, 14:55

Чейл Соннен: «Павлович будет драться за титул, если победит Кертиса Блейдса»

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен уверен, что третий номер рейтинга в тяжелом весе Сергей Павлович (17-1) в случае победы над Кертисом Блейдсом (17-3) гарантирует себе бой за титул.

«Если он успешно выступит против Кертиса Блейдса, то станет претендентом номер один. В дивизионе нет и пяти бойцов, которые претендуют на титул. Павлович дерется в дивизионе, где самый популярный парень — это Тай Туиваса, а самый опасный — Том Аспиналл, который до сих пор травмирован», — сказал Соннен в Beyond The Fight.

Павлович подерется с Блейдсом 22 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

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