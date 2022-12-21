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Сегодня, 14:44

Чейл Соннен: «Уиттакер заслуживает подраться с Алексом Перейрой»

Чейл Соннен считает, что Уиттакер не виноват в срыве боя с Пауло Костой
Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) не виноват в срыве боя с Пауло Костой (14-2).

«Роберт Уиттакер готов был выйти на бой с Костой, но не срослось. Я считаю, что Уиттакеру можно засчитать победу. Теперь он должен драться против Перейры. Я в этом уверен. Он был бы фаворитом в этом противостоянии», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Уиттакер и Коста должны были подраться 11 февраля 2023-го на UFC 284 в Перте, Австралия.

ММА
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