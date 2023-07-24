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Сегодня, 11:44

Чейл Соннен уверен, что Адесанья превзошел Джона Джонса: «Джонс вообще не великий»

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) считает, что экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) отличный боец, но плохой бизнес-игрок.

«То, что сделал Иззи [на UFC 290], и то внимание, которое Иззи может привлечь, те чеки, которые он получает, те деньги и те доллары, которые он приносит — он встал на место [Конора] Макгрегора, и он уже давно отправил Джона Джонса в пыль, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Джон Джонс никогда не играл в эту игру. Через десять лет, когда вы будете оглядываться назад и пытаться рассказать историю, вы не будете говорить о Джоне Джонсе, вы будете говорить о Адесанье.

Помимо боев, есть еще и бойцовский бизнес, а это игра, в которую играют не так уж много парней. Иззи играет в нее, Конор играет в нее. Джон в нее не играет. Так что это просто другой уровень. Например, если бы Джон посмотрел этот материал прямо сейчас, он бы не понял, о чем я говорю. «Что он говорит? Что такое бойцовский бизнес? О чем он говорит?»
Это те парни, которые могут сделать шоу, даже не участвуя в боях. И Адесанья именно такой. Джон Джонс упустил бой с Франсисом Нганну. Можно было сделать так, чтобы этот бой состоялся. И вдруг один из них не на контракте, и Джон разозлился, он хочет с ним драться. Что ж, у тебя был шанс, дум-дум, но ты слишком занят спортивной составляющей и не сосредоточен на бизнесе.

Ты мог бы провести этот бой. Ты хочешь разгуливать и говорить, что ты величайший в этом виде спорта? Но ты не можешь устроить этот чертов бой? Ты не можешь устроить бой, который хочет промоутер? Тогда ты не один из величайших в этом виде спорта. Ты вообще не великий. Ты просто отстой с точки зрения бизнеса. Он может наносить удары руками и ногами. И что? Попробуй оплатить ими счет».

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Исраэль Адесанья
Чейл Соннен
UFC
ММА
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