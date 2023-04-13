Чейл Соннен: «Когда я дрался с Сильвой, 16-летний Адесанья писал мне в Twitter»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен вспомнил, как действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) писал ему гневные сообщения в Twitter.

«Когда у меня был назначен бой с Андерсоном Сильвой, Исраэлю Адесанье было 16 лет. Он был обычным парнем из Новой Зеландии, и он постоянно писал мне в Twitter. Я видел его сообщения, и он писал о поддержке Андерсона, я ему не нравился», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Соннен дважды бился с Андерсоном Сильвой (34-11). В первом бою, в 2010 году, Соннен побеждал, но проиграл сабмишном за две минуты до конца поединка. В реванше в 2012 году он проиграл «Пауку» техническим нокаутом во втором раунде.

На момент первого боя Соннена с Сильвой Исраэлю Адесанье был 21 год.