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Сегодня, 13:58

Чибис и Psycho встретятся в главном бою TOP DOG Prospect 16

Отдел единоборств «СЭ»
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27 января в Рязани состоится турнир TOP DOG Prospect 16, где в главном бою бывший претендент на чемпионство в легком весе Николай «Чибис» Чибисов встретится с пятым номером рейтинга полулегковесов Зейналом Psycho Гасановым.

В со-главном бою вечера пятый номер рейтинга полутяжеловесов Иван «Русский богатырь» Матвеев проведет бой с чемпионом России по тайскому боксу Никитой «Варягом» Ивановым. Бой состоится в тяжелом весе.

Турниры TOP DOG Prospect проходят по правилам номерных турниров TOP DOG, но в 4-унцовых перчатках для ММА. Ярко проявившие себя бойцы получают шанс выступить на номерном турнире по правилам кулачных боев.

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