Чибис встретится с Тандовским 29 июля на турнире TOP DOG 22 в Казани

29 июля в Казани состоится турнир по кулачным боям TOP DOG 22. Главным событием турнира станет бой между бывшим претендентом на чемпионский перстень Николаем «Чибисом» Чибисовым и бывшим временным чемпионом лиги Исой «Тандовским» Исаевым.

Вторым событием вечера по значимости станет титульный бой в легчайшем весе между Чингис «Ханом» Салбырыном и Николаем «Ebosher» Тереховым.

Турнир пройдет на «Татнефть Арене».

В феврале 2023 года Чибисов на турнире TOP DOG 12 проиграл Мустафе Шарифову. У него пять побед и два поражения.

Исаев в апреле 2023 года на турнире TOP DOG 13 уступил Евгению Шишкову. В его активе шесть побед и два поражения.