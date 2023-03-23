Чимаев: «Ковингтон — маленький пугливый мальчик»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) раскритиковал второго номера рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтона (17-3) за то, что тот врет, будто Чимаев отказался с ним драться.

«Колби — лжец, — сказал Чимаев The MMA Hour. — Он врет. UFC звонили мне четыре раза, но этот бой так и не состоялся. UFC хотели этого боя. Кто-то на этапе переговоров сказал: «Нет». И это был не я. Я говорил прессе, что хочу драться с Колби, и я даже писал об этом в соцсетях, что хочу устроить шоу. Многие люди посмотрят наш бой, потому что этот тип делает шоу. Люди его любят, потому что он много врет. Тем не менее он все равно боец.

Для меня бой с Колби — это легкие деньги. Стилистически для меня он несложный соперник. Я намного лучше него: я лучше борюсь, мой удар гораздо тяжелее. Он надеется на свое кардио? Он реально думает, что повалит меня? Он реально думает, что потрясет меня своим ударом? Он маленький пугливый мальчик. Когда парни поднимаются в рейтинге, он начинает придумывать оправдания типа: «Мне никогда не предлагали бой с ним». Почему ты сам не просил боя со мной? За день до этого Дана Уайт сказал, что я перехожу в средний вес, и сразу после этого Колби начал обо мне говорить. Почему он до этого молчал?"

Также Чимаев заявил, что должен был подраться с Ковингтоном летом, однако все осложнила судебная тяжба Ковингтона с Хорхе Масвидалем (33-16).

«У него были какие-то проблемы с Масвидалем, и он пытался заработать деньги с помощью полиции», — резюмировал Чимаев.

Чимаев может провести следующий бой против экс-чемпиона среднего веса Роберта Уиттакера (24-6).

Ковингтон следующий бой должен провести против чемпиона полусреднего веса Леона Эдвардса (21-3).